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На войне погиб командир роты огневой поддержки батальона "Карпатская Сечь" Артур Асадов, отец которого воевал на стороне россиян. ФОТО

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В борьбе за Украину на фронте погиб командир роты огневой поддержки батальона "Карпатская Сечь" (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ) Артур Асадов. Его отец воевал на стороне россиян.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, о гибели воина сообщил в Facebook режиссер Любомир Левицкий.

"Сегодня мы потеряли нашего близкого друга и коллегу Артура Асадова... Это невероятно добрый и всегда веселый парень из нашего продакшена. Уже год в обороне Украины. Ком в горле, не могу сказать ни слова. Уходят лучшие… Артур мы твои должники", - написал Левицкий.

Известно, что отец Артура воевал против него на стороне России. Защитник рассказывал об отношениях со своим отцом, который, несмотря на то, что карьеру военного начал в Украине, сейчас служит в российской армии.

Артур не хотел, чтобы в случае его смерти ему присудили звание Героя Украины. Вот, что он писал в своем Instagram по этому поводу.

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"Если я вдруг погибну на войне (я не собираюсь, но вдруг). Я хочу вас всех попросить, не создавать петицию о присвоении мне Героя Украины!! Я не хочу никого оскорблять, понимаю, что это очень тонкая тема. Все кто на поле боя, все герои!! Но вы должны понять, что отличие Герой Украины, это высшая государственная награда и она должна выдаваться за выдающиеся и героические поступки. Умереть на войне, это не героический поступок", - писал Артур.

Как отмечается, Артур Асадов был командиром роты огневой поддержки батальона "Карпатская Сечь". Его рота была среди десантно-штурмовых подразделений, участвовавших в захвате Изюма во время контрнаступления. До войны он работал в Ukrainian Film Division.

На войне погиб командир роты огневой поддержки батальона Карпатская Сечь Артур Асадов, отец которого воевал на стороне россиян 01

В переписке отец не верил, что Артур находился в Изюме Харьковской области и считал, что "у каждого своя правда".

На войне погиб командир роты огневой поддержки батальона Карпатская Сечь Артур Асадов, отец которого воевал на стороне россиян 02
На войне погиб командир роты огневой поддержки батальона Карпатская Сечь Артур Асадов, отец которого воевал на стороне россиян 03

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Топ комментарии

  • shokolad
    хай тепер той "батько" до кінця днів усвідомлює що він вбив власного сина!
    Слава Герою! Світле обличчя в хлопця. Стаю на коліна.. Спочивай у мирі, Герой!
  • Gary Grant
    Ні. Це добро в особі сина воює зі злом в особі батька. І пох#й тут на родинні зв'язки.
  • Анжей b106d7a9
    Той випадок коли діти розумніші за батьків.
    Вічна пам'ять!!!
    Ти однозначно герой😥
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