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Одесские таможенники предотвратили вывоз из Украины скрипки Страдивари. ФОТО

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Гражданин Украины, через пункт пропуска "Орловка" следовал в Болгарию на автомобиле, пытался тайно вывезти скрипку Страдивари.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Одесские таможенники предотвратили вывоз из Украины скрипки Страдивари 01

Во время осмотра автомобиля в багажном отделении, среди разнообразных свертков и чемоданов, на самом дне в картонной коробке был обнаружен футляр со скрипкой. На нижней части музыкального инструмента - надпись "ANTONIUS STRADIUARIUS CREMONENSIS FACIBAT ANNO 1742".

Одесские таможенники предотвратили вывоз из Украины скрипки Страдивари 02
Одесские таможенники предотвратили вывоз из Украины скрипки Страдивари 03

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Одесские таможенники предотвратили вывоз из Украины скрипки Страдивари 04

В футляре находились также смычки и набор струн. Никаких разрешительных документов на их вывоз из Украины у гражданина не оказалось.

Одесские таможенники предотвратили вывоз из Украины скрипки Страдивари 05

По протоколу о нарушении таможенных правил, составленном одесскими таможенниками по признакам ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, музыкальный инструмент с признаками старины, смычек и набор струн изъят. Их ценность и стоимость определит соответствующая экспертиза, а дальнейшую судьбу – суд.

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Топ комментарии

  • ZoV KobZona
  • Олександр Васильєв 9c5970be
    якщо це - скрипка Страдіварі, то я - барабан Гварнері
  • Olexandr Ivashura fc9295e8
    піздьож. Це німецька копія які масово виготовляли в середені 19 століття. Якісні річ. І теж коштують не дешево, десь в районі 2 тисяч баксів але не зрівнятися зі справжнім Страдіварі., які всі обліковані і відомо де і у кого знаходяться. Моїй дитині її прадід передав у спадок таку ж. І шо це? Ми не можемо вивезти нашу річ туди куди хочемо? більш дебільного ставлення до особистого майна немає в жодній країні.
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