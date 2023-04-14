Одесские таможенники предотвратили вывоз из Украины скрипки Страдивари. ФОТО

Гражданин Украины, через пункт пропуска "Орловка" следовал в Болгарию на автомобиле, пытался тайно вывезти скрипку Страдивари.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Во время осмотра автомобиля в багажном отделении, среди разнообразных свертков и чемоданов, на самом дне в картонной коробке был обнаружен футляр со скрипкой. На нижней части музыкального инструмента - надпись "ANTONIUS STRADIUARIUS CREMONENSIS FACIBAT ANNO 1742".





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В футляре находились также смычки и набор струн. Никаких разрешительных документов на их вывоз из Украины у гражданина не оказалось.

По протоколу о нарушении таможенных правил, составленном одесскими таможенниками по признакам ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, музыкальный инструмент с признаками старины, смычек и набор струн изъят. Их ценность и стоимость определит соответствующая экспертиза, а дальнейшую судьбу – суд.

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