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Финляндия начала строить забор на границе с Россией. ФОТОрепортаж

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Финляндия начала строить первый участок забора на своей границе с Россией.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Таким образом, Финляндия стремится защититься от повторения событий на восточной границе Европейского союза в Польше зимой 2021 года, когда блок обвинил Беларусь в организации кризиса, привозя мигрантов с Ближнего Востока.

Планируется, что к концу 2026 года забор, изготовленный из стальной сетки и высотой в 3 метра, охватит около 200 километров наиболее критических участков границы. Также забор будет оснащен оборудованием для наблюдения и состоит из колючей проволоки. Стоимость его установки составит около 380 миллионов евро.

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"Ситуация на финско-российской границе была стабильной и остается стабильной на данный момент. Но в этой ситуации, полностью изменившейся с безопасностью, Финляндия должна иметь более надежный и независимый пограничный контроль. И Финляндия должна меньше зависеть от российского пограничного контроля", - сказал бригадный генерал пограничной службы Яри Толпанен.

Финляндия начала строить забор на границе с Россией 01
Финляндия начала строить забор на границе с Россией 02

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Топ комментарии

  • FT FT
    Забор будет понадежнее чем Будапештский меморандум
  • Andrew Kotozhekov 6bf6b0a3
    Фіни - пам'ятають! А ми - забули. За що й покаранi зараз.
  • FT FT
    Где то через тысячу лет археологи будут думать что ето за такой огромный забор на десятки тысяч километров которым огородили такой огромный зоопарк со страшным зверьем
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