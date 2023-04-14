Финляндия начала строить забор на границе с Россией. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Таким образом, Финляндия стремится защититься от повторения событий на восточной границе Европейского союза в Польше зимой 2021 года, когда блок обвинил Беларусь в организации кризиса, привозя мигрантов с Ближнего Востока.
Планируется, что к концу 2026 года забор, изготовленный из стальной сетки и высотой в 3 метра, охватит около 200 километров наиболее критических участков границы. Также забор будет оснащен оборудованием для наблюдения и состоит из колючей проволоки. Стоимость его установки составит около 380 миллионов евро.
"Ситуация на финско-российской границе была стабильной и остается стабильной на данный момент. Но в этой ситуации, полностью изменившейся с безопасностью, Финляндия должна иметь более надежный и независимый пограничный контроль. И Финляндия должна меньше зависеть от российского пограничного контроля", - сказал бригадный генерал пограничной службы Яри Толпанен.