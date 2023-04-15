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В оккупированном Мариуполе военкомат продолжает вербовать мужчин, рассылая смс-сообщения, - Андрющенко. ФОТО

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Оккупанты в Мариуполе пытаются любыми способами привлечь к военной службе гражданских жителей.

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Военкомат оккупантов в Мариуполе продолжает вербовку. Не останавливается и не собирается сдаваться.

Новая рассылка для мужчин. Не хочешь из-за контракта на фронт, можешь пойти через обучение. И это еще электронные повестки не ввели", - говорится в сообщении.

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В оккупированном Мариуполе военкомат продолжает вербовать мужчин, рассылая смс-сообщения, - Андрющенко 01

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    - Вам направлялась павестка! Пачему не прибыли в ваенкамат?
    - Так я уже на фронті!
    - Где именна?
    - В бригаді Чорних Запорожців!
  • Andrey Servetnik
    Опа ,прилетів для ждунів та сепарів нежданчик,нова родина кличе ,м'ясо на фронті закінчується.
  • albano miner
    ..місцеві ждуни та какібєзразніци трохи в шоці?
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