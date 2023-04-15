В оккупированном Мариуполе военкомат продолжает вербовать мужчин, рассылая смс-сообщения, - Андрющенко. ФОТО
2 66211
Оккупанты в Мариуполе пытаются любыми способами привлечь к военной службе гражданских жителей.
Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Военкомат оккупантов в Мариуполе продолжает вербовку. Не останавливается и не собирается сдаваться.
Новая рассылка для мужчин. Не хочешь из-за контракта на фронт, можешь пойти через обучение. И это еще электронные повестки не ввели", - говорится в сообщении.