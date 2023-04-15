11 с половиной лет тюрьмы получил информатор ФСБ, который наводил "Калибры" на Николаев, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного информатора ФСБ, действовавшего в прифронтовых районах на юге Украины.

Злоумышленник корректировал ракетные удары по Николаеву российскими крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Кроме того, он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона.

В первую очередь вражеский приспешник пытался выявить боевые позиции артиллерии и системы противовоздушной обороны ВСУ.

"Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника в начале августа прошлого года во время контрдиверсионных мер в Николаевской области. По материалам СБУ суд назначил ему одиннадцать с половиной лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как установили следователи, вражеским информатором оказался житель областного центра. В начале лета прошлого года российская спецслужба привлекла его к негласному сотрудничеству через представителя "МГБ ДНР".







В поле зрения неприятеля он попал на одном из прокремлевских телеграм-каналов, где регулярно оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины.

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Во время обыска у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, используемый для коммуникации с оккупантами.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении Вооруженных сил Украины или других, образованных в соответствии с законами Украины, военных формирований, совершенном в условиях военного положения);

– ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против нашего государства.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.