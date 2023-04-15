Сутки в Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Угледара и Марьинки. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что накануне вечером россияне нанесли ракетные удары по Славянску - убили 9 человек, в том числе 2-летнего ребенка, ранили еще 21 человека. Повреждены 34 многоэтажки, 20 частных домов, школа, админздание, база отдыха, магазин и хозяйственный центр.
На Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Пречистовка – без жертв.
По словам Кириленко, на Донецком направлении удалось установить информацию по 1 раненному в Марьинке.
На Горловском направлении 2 ракеты попали в территорию нерабочей психбольницы в Константиновке - повреждены 2 корпуса. Под обстрелами промзона в Часовоярской громаде и окрестности Торецкой громады. В Соледарской громаде повреждены 3 дома в Федоровке.
На Лисичанском направлении зафиксировано 2 обстрела Торского и 2 обстрела Заречного Лиманской громады - никто не пострадал.