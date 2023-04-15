Последствия вражеских обстрелов Донецкой области. ФОТОрепортаж

За сутки полиция зафиксировала 17 вражеских атак в 9 населенных пунктах Донецкой области. Среди погибших и раненых – дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, армия РФ обстреляла города Авдеевка, Константиновка, Часов Яр, Славянск, Краматорск, пгт Очеретино, села Времеевка, Карловка, Мирное.

"Враг ударил из ЗРК "С-300", РСЗО "Град", "Ураган", артиллерии, минометов. Уничтожено и повреждено 85 гражданских объектов - 59 жилых домов, школы, больницы, районный совет, магазин, хозяйственный центр, базу отдыха, клуб, гаражи, автомобили", - отмечают правоохранители.

Семь ракет "С-300" оккупанты направили по Славянску и одну - по селу Мирное. Попали в 34 многоквартирных дома, 20 частных домов, объекты социальной инфраструктуры и автотранспорт. Погибли 9 человек, среди них - двухлетний ребенок. Еще 21 человек получил травмы разной степени тяжести, среди них - 14-летний ребенок.

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Двумя ракетами "С-300" войска РФ накрыли Константиновку. Еще один снаряд взорвался в Краматорске. В обоих случаях повреждены дома, гаражи и объекты инфраструктуры. Информации о жертвах не поступало.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.