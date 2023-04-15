Мать и дочь погибли в результате обстрела Херсона, - ОВА (обновлено). ФОТО
7 6318
Вследствие обстрела Херсона россиянами сегодня погибли две женщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, они получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью.
Позже в Херсонской ОВА заявили, что накануне Пасхи российская армия убила мать и дочь в Херсоне.
"После обеда российская артиллерия ударила по Таврическому микрорайону города. Вражеские снаряды попали в территорию возле образовательного учреждения. Этот российский обстрел оборвал жизнь 48-летней женщины и ее 28-летней дочери", - говорится в сообщении.