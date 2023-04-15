В Украине остаются подтопленными 14 населенных пунктов, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Остаются подтопленными около 600 домохозяйств (огороды, дворы) в 14 населенных пунктах, также подтоплены 28 жилых домов.

Об этом говорится в оперативной информации ГСЧС по ликвидации последствий частичных подтоплений на территории Украины по состоянию на 16.00, передает Цензор.НЕТ.

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"В Волынской, Ривненской и Черкасской областях подтоплено более 10 тыс. 500 га сельхозугодий. Нарушено транспортное сообщение с 30 населенными пунктами: Черниговская – 29 и Киевская – 1. Организован объезд в эти населенные пункты.

Спасателями с начала работ:

- подвезено для нужд пострадавшего населения 24,1 тонн питьевой воды и 138 кг продуктов питания;

- перевезено через водные препятствия более 1 тыс. 200 человек, эвакуировано 15 граждан;

– откачано около 10 тыс. м куб. воды из 72 домохозяйств.

В Черниговскую область дополнительно направлено 5 болотоходов "Богун" и привлечено 8 плавсредств.

Всего для оказания помощи населению от ГСЧС привлекалось более 356 человек и 133 ед. техники", - добавили в ГСЧС.







