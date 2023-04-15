Жители Авдеевки стали активнее эвакуироваться из города из-за авиаударов России, - полиция. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области, передаёт Цензор.НЕТ.
"Группа "Белый Ангел" объехала горячие точки Очеретинской громады - Нетайлово, Керамик, Первомайское.
В населенных пунктах вблизи фронта нет света и воды, в результате постоянных обстрелов разрушены дома.
В этот раз полицейские вывезли в безопасное место семью с годовалым малышом.
Что касается Авдеевки, то полицейские отмечают, что люди стали активнее эвакуироваться из города – и молодые, и пожилые. Жители крайне измотаны выживанием под ежедневными авиаударами, без коммуникаций, медицинской помощи. Под огнем полицейские увозят маломобильных и больных граждан. Для этого есть все необходимое: ноши, приспособленные для таких перевозок бронированное авто и опыт парамедиков, который имеет каждый "белый ангел", - рассказали в полиции.