Жители Авдеевки стали активнее эвакуироваться из города из-за авиаударов России, - полиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители продолжают вывозить маломобильных и больных жителей Авдеевки (Донецкая область), поскольку армия РФ регулярно наносит удары по городу.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области, передаёт Цензор.НЕТ.

"Группа "Белый Ангел" объехала горячие точки Очеретинской громады - Нетайлово, Керамик, Первомайское.

В населенных пунктах вблизи фронта нет света и воды, в результате постоянных обстрелов разрушены дома.

В этот раз полицейские вывезли в безопасное место семью с годовалым малышом.

Что касается Авдеевки, то полицейские отмечают, что люди стали активнее эвакуироваться из города – и молодые, и пожилые. Жители крайне измотаны выживанием под ежедневными авиаударами, без коммуникаций, медицинской помощи. Под огнем полицейские увозят маломобильных и больных граждан. Для этого есть все необходимое: ноши, приспособленные для таких перевозок бронированное авто и опыт парамедиков, который имеет каждый "белый ангел", - рассказали в полиции.

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