Двух человек спасли из-под завалов разрушенной оккупантами пятиэтажки в Славянске, - ОВА. ФОТО

По состоянию на 23.00 субботы 15 апреля спасатели ГСЧС разобрали 96 тонн строительных конструкций разрушенной российским обстрелом многоэтажки в Славянске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Два человека спасены, тела шести подняты из-под завалов разрушенной рашистами пятиэтажки в Славянске", – говорится в сообщении.

В настоящее время к проведению работ привлечены 30 человек личного состава Главного управления ГСЧС в Донецкой области и 7 единиц техники. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Напомним, россияне в пятницу, 14 апреля, ударили ракетами по Славянску. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 11 человек.

Спасательная операция в Славянске после ракетного удара россиян по городу продолжается. Сейчас под завалами ищут четырех человек.



