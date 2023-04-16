Рашисты нанесли ракетный удар по Запорожскому району в пасхальную ночь. Разрушена церковь. ФОТО

В ночь на 16 апреля – Великое Воскресение Христа, российская армия нанесла ракетный удар по Запорожскому району.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

На этих кадрах разрушенная вражеской ракетой церковь в населенном пункте пригорода Запорожья.

"Это жестокая иллюстрация того, какое на самом деле лицо имеют ценности "русского мира", что прикрываясь обезображенными идеями православия разрушают, уничтожают, порочат святое", - отмечают в ГСЧС.

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