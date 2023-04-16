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Рашисты нанесли ракетный удар по Запорожскому району в пасхальную ночь. Разрушена церковь. ФОТО

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В ночь на 16 апреля – Великое Воскресение Христа, российская армия нанесла ракетный удар по Запорожскому району.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Рашисты нанесли ракетный удар по Запорожскому району в пасхальную ночь. Разрушена церковь 01

На этих кадрах разрушенная вражеской ракетой церковь в населенном пункте пригорода Запорожья.

"Это жестокая иллюстрация того, какое на самом деле лицо имеют ценности "русского мира", что прикрываясь обезображенными идеями православия разрушают, уничтожают, порочат святое", - отмечают в ГСЧС.

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Топ комментарии

  • Advokat Savchuk
    "Барци за истиное православие" (с) щось не чути і не видно воплєй ущімлєнних, але за жирних попів тєлагрєйкі на собі роздерали
  • Gary Grant
    Ту установку,яка ракету запускала 100% кропив водою кацапський піп. У шизофреніків свої уявлення про мораль,релігію і т.д
  • Advokat Savchuk
    Та нє, диявол хоч усвідомлював Бога та Христа як потужних супротивників, а це тупі язичники, дикуни, які визнають свій шлунок і тих хто їх годує й кого бояться
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