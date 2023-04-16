Спасательная операция в Славянске продолжается. Под завалами могут находиться 4 человека, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

По состоянию на 08:00 16 апреля на месте разрушенного в результате обстрела 5-этажного дома в Славянске продолжаются аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"По информации Национальной полиции под завалом возможно пребывание еще 4 человек. В настоящее время проведен разбор 107 т разрушенных строительных конструкций, работы продолжаются. Два человека спасены, тела шести подняты из-под завалов разрушенной пятиэтажки", - говорится в сообщении.

Всего в результате массированного вражеского удара 11 человек погибли, 22 получили ранения





















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Напомним, россияне в пятницу, 14 апреля, ударили ракетами по Славянску. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 11 человек.

Спасательная операция в Славянске после ракетного удара россиян по городу продолжается. Сейчас под завалами ищут четырех человек.