За прошедшие сутки оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов на Харьковщине, повреждены частные дома. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Казачью Лопань, Купянск, Волчанск, Гатище, Двуречная, Петропавловку и другие населенные пункты на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харьковской области.

Следователи зафиксировали последствия вражеских обстрелов со стороны военных РФ на Харьковщине. Под обстрелами вчера находились следующие населенные пункты: Казачья Лопань, Купянск, Волчанск, Гатище, Двуречная и другие.

В селе Петропавловка повреждены частные дома, автомобиль и трактор", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет.

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