Сутки на Донетчине: под вражеским огнем Угледар, Курахово и Константиновка. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Донетчины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Волновахском направлении под обстрелами Угледар, Новоукраинка и Богоявленко – без жертв.

На Донецком направлении трижды под артиллерийский огонь попадало Курахово – никто не пострадал.

На Горловском направлении 3 человека ранены в Константиновке. В городе повреждены 2 многоэтажки, общежитие, аптека, магазин и территория предприятия. Также в громаде поврежден дом в Предтечино. Громко было в Часовоярской и Соледарской громадах. На Лисичанском направлении разрушен многоквартирный дом в Торском и поврежден дом в Заречном Лиманской громады", - говорится в сообщении.











По словам Кириленко, всего за сутки россияне убили 2 жителей Донетчины, ранили еще 7.

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