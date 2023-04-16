Последствия массированного обстрела Снигиревки: оккупанты выпустили 10 ракет С-300, погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 16 апреля 2023 года в 02:10 армия РФ атаковала ракетами город Снигиревку Николаевской области.
Вражеские снаряды попали в жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
В результате обстрела погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка. По предварительным данным, оккупанты выпустили около 10 ракет С-300 по мирному населению Снигиревки.
На месте происшествия работают прокуроры, следователи СБУ и полиции, криминалисты и взрывотехники ГУ Нацполиции области.