Последствия массированного обстрела Снигиревки: оккупанты выпустили 10 ракет С-300, погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка. ФОТОрепортаж

В пасхальную ночь в результате массированного ракетного обстрела Снигиревки погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка. Начато производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 16 апреля 2023 года в 02:10 армия РФ атаковала ракетами город Снигиревку Николаевской области.

Вражеские снаряды попали в жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

В результате обстрела погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка. По предварительным данным, оккупанты выпустили около 10 ракет С-300 по мирному населению Снигиревки.

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На месте происшествия работают прокуроры, следователи СБУ и полиции, криминалисты и взрывотехники ГУ Нацполиции области.