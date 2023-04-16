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Последствия массированного обстрела Снигиревки: оккупанты выпустили 10 ракет С-300, погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка. ФОТОрепортаж

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В пасхальную ночь в результате массированного ракетного обстрела Снигиревки погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка. Начато производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 16 апреля 2023 года в 02:10 армия РФ атаковала ракетами город Снигиревку Николаевской области.

Вражеские снаряды попали в жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

В результате обстрела погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка. По предварительным данным, оккупанты выпустили около 10 ракет С-300 по мирному населению Снигиревки.

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Последствия массированного обстрела Снигиревки: оккупанты выпустили 10 ракет С-300, погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка 01
Последствия массированного обстрела Снигиревки: оккупанты выпустили 10 ракет С-300, погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка 02
Последствия массированного обстрела Снигиревки: оккупанты выпустили 10 ракет С-300, погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка 03
Последствия массированного обстрела Снигиревки: оккупанты выпустили 10 ракет С-300, погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка 04
Последствия массированного обстрела Снигиревки: оккупанты выпустили 10 ракет С-300, погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка 05
Последствия массированного обстрела Снигиревки: оккупанты выпустили 10 ракет С-300, погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка 06

На месте происшествия работают прокуроры, следователи СБУ и полиции, криминалисты и взрывотехники ГУ Нацполиции области.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    краще напиши співчуття та закрий **..ло!

    ніж патякати про те, про що не тямиш
  • Анатолий К 65c6a92d
    Ракети С-300 ні наше, ні кацапське ППО не збивають. Тут інша справа, такі "набожні" кацапи вбили тих, хто йшов святити пваски. Сатаністи- горіти їм в пеклі!
  • Роман Кокоровець 01cbec24
    ці фото відправити в Ватикан ...
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