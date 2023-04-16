В результате вражеского авиаудара по Сумщине повреждено здание психоневрологического интерната, эвакуировано более 100 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Сумской области оккупанты нанесли авиаудар по психоневрологическому интернату. Спасатели эвакуировали более 100 человек в более безопасное место.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГУ ГСЧС Украины в Сумской области.

"Вечером 15 апреля к спасателям поступило сообщение, что в результате вражеского авиационного удара, нанесенного по одному из населенных пунктов Шосткинского района, значительные повреждения получило здание психоневрологического интерната. К месту происшествия немедленно прибыли спасатели, приступившие к проведению поисковых работ. Людей под завалами не было обнаружено", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что параллельно проводились мероприятия по эвакуации подопечных учреждения. Более ста человек, которые могли самостоятельно передвигаться, спасатели вместе с персоналом заведения посадили в автобусы и перевезли в более безопасное место.

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