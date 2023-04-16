Трое пограничников вернулись из российского плена, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Трое пограничников вернулись домой из российского плена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Сегодня Украина освободила из плена 130 военных. Среди тех, кого удалось вернуть на родную землю - 3 пограничника. Это бойцы Львовского и Донецкого пограничных отрядов. Приветствуем дома, Герои! Это лучший подарок для семей на Пасху - увидеть своих близких!"- говорится в сообщении.









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