Из-под завалов в Славянске извлечено тело погибшего мужчины, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На месте проведения аварийно-спасательных работ в Славянске извлечено тело погибшего мужчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, работы продолжаются. По информации Национальной полиции, под завалом возможно нахождение еще 3 человек.

По состоянию на 12:00 16 апреля в результате обстрела г. Славянск, который произошел 14 апреля, пострадали 34 человека, из них 12 погибших и 22 раненых.

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Привлечены 41 человек личного состава ГСЧС и 11 единиц техники. От коммунальных служб – 6 единиц техники и 6 человек.