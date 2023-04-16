Более 900 хозяйств и 225 домов остаются подтопленными в Украине, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По состоянию на утро 16 апреля подтопленными остаются 916 домохозяйств и 225 домов.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"Остаются подтопленными 916 домохозяйств (огороды, подворья) и подтоплены 225 домов, из них 187 дачных. В Волынской, Ривненской и Черкасской областях подтоплено 10 747 га сельхозугодий. Нарушено транспортное сообщение в 30 населенных пунктах: Черниговская – 29 и Киевская – 1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасателями с начала работ:

подвезено для нужд пострадавшего населения 24,1 тонн питьевой воды и 260 кг продуктов питания;

перевезено через водные препятствия 1 тыс. 344 человека, эвакуировано 22 гражданина;

откачано 10 тыс. 570 м куб. воды из 79 домохозяйств.

Для мониторинга и координации действий в Киевской и Черниговской областях задействованы мобильные оперативные группы ГСЧС, по которым осуществляется воздушная разведка подтопленных территорий с применением БПЛА.

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В Черниговскую область дополнительно направлено 5 болотоходов "Богун" и привлечено 10 плавсредств.

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