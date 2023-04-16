Последствия вражеских обстрелов Никополя: повреждены дома, автомобили и храм. Есть раненые. ФОТО

16 апреля 2023 года вооруженные силы РФ совершили артиллерийский обстрел по жилым кварталам города Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как отмечается, повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили и храм. Ранены двое граждан, которые находились на территории храма.

По предварительным данным, огонь по гражданским объектам велся из ствольной артиллерии.







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Проводятся первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.