Ликвидация последствий вражеских ударов в Полтавской и Винницкой областях. ФОТОрепортаж
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В ночь на 21 апреля спасатели Полтавщины и Винницкой области ликвидировали последствия вражеских обстрелов.
Об этом сообщил глава ГСЧС Сергей Крук, передает Цензор.НЕТ.
"На ликвидацию ночных обстрелов привлекалось более 150 человек личного состава и более 30 единиц техники ГСЧС. Предварительно, к счастью, без жертв", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, в Винницкой области пожар уже ликвидирован. В Полтавской области, по состоянию на утро ликвидация последствий обстрелов продолжается.