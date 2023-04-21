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На фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен. ФОТО

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Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен.

Об этом сообщили в театре, сообщает Цензор.НЕТ.

Ростислав служил в Одесской опере более 10 лет. В первые дни полномасштабного вторжения он вступил в ряды Вооруженных Сил.

"Светлый, талантливый, порядочный, интеллигентный человек. Он одним из первых пошел защищать Родину! Не по повестке, не по приказу, а по собственному решению, по зову сердца и осознанию своей патриотической миссии", - говорит заведующий балетной труппой театра Гарри Севоян.

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В театре напомнили, что одной из ярких партий Ростислава была партия погибающего на войне солдата в современном балетном дивертисменте "Тримай".

"По страшному приговору судьбы, эта партия оказалась пророческой для артиста. Не можем и не хотим верить в это… Всегда будем хранить память о нашем Ростике!", - обещают коллеги.

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На фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен 02

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На фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен 04
На фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен 05
На фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен 06
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Топ комментарии

  • Vik Tor 98802600
    Вічна пам'ять герою
  • Богдан Хмельницький 1419ea26
    Дуже, дуже прикро.. Світла йому Пам'ять ! Найкращі таки гинуть.
  • Павло Бубенко 9e42f340
    Вічна слава та пам'ять про тебе, синку, та таких як ти,- повинна назавжди залишитися у благодарній пам'яті як нинішніх, так і прийдешніх поколінь українців!
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