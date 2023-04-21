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Родственникам замкомбата почти год платили "боевые", хотя те не были на фронте, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сотрудники ГБР разоблачили противоправную схему фиктивной выплаты "боевых" доплат военным из Ровенщины, которые на самом деле не несут службу на передовой. Схема действовала в течение 9 месяцев, а нанесенный государству ущерб составляет не менее 1 млн грн.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с самого начала полномасштабного вторжения России руководство батальона систематически премировало подчиненных, находящихся в зоне проведения боевых действий. Однако, по крайней мере, 2 военных, ежемесячно получая выплаты от 30 до 100 тыс. грн, продолжали находиться на территории Ровенской области. Среди них, в частности, дочь и бывшая жена заместителя командира части, которые сейчас являются военнослужащими этой части.

20 апреля 2023 г. работники ГБР провели ряд обысков на территории воинской части и по месту жительства военных, получавших доплаты незаконно. В результате следственных действий выявлена и изъята бухгалтерская документация, кадровые документы, банковские карты, мобильные телефоны и т.д.

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Кроме того, правоохранители проверят законность доплат другим военнослужащим этой части. По результатам изучения изъятых документов будет принято решение о сообщении определенным лицам о подозрениях.

Предварительная квалификация правонарушения: небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Злоумышленникам может грозить до 8 лет лишения свободы. Также по решению суда они будут должны возместить государству противоправно выплаченные средства.

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Родственникам замкомбата почти год платили боевые, хотя те не были на фронте, - ГБР 01

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Родственникам замкомбата почти год платили боевые, хотя те не были на фронте, - ГБР 02
Родственникам замкомбата почти год платили боевые, хотя те не были на фронте, - ГБР 03

Топ комментарии

  • MsSkifia f873ab28
    Ти хочеш сказати, що ці тварини не винні? Чи що ти хочеш сказати тими яйцями?
    Тобто, винні сволоти тільки у владі, а рагулота що нижче стоїть може жрати в два горла на шиї військових, що на фронті?
  • Hanka Panyanka
    донька та дружина, хоч і колишня то святе..., мабуть десь є ще коханка..., у другій частині..., отаке військове керівництво, яке сидить глибоко у тилу, виписує собі та своїм дружинам "бойові" сильніше за всіх обурювались, що їх прибрали...
  • Liya d21d54a3
    Нарешті, скільки хлопці писали за ті "мертві души" у підрозділах. Свати, куми,брати.
    Ще б потрусили тилових мордоворотів за 50% зп, які вже в автівки для "фронту" не влізають.
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