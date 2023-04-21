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Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения митрополиту Павлу. ФОТОрепортаж

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Киевский апелляционный суд приступил к рассмотрению жалобы наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) по избранию ему меры пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста с обязательством носить электронное средство контроля.

Ходатайство рассматривает коллегия судей под председательством Татьяны Росик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В зале суда присутствуют Лебедь, его адвокаты и прокурор.

Сторона защиты просит суд отменить постановление Шевченковского райсуда, поскольку, по ее мнению, "обвинениям не были предоставлены объективные факты, свидетельствующие о причастности к совершению уголовных правонарушений, а следовательно, это ставит под сомнение обоснованность выдвинутого подозрения".

Защита также апеллирует к тому, что на заседании в Шевченковском райсуде отсутствовали потерпевшие, а также была нарушена территориальная подсудность, поскольку юридический адрес Службы безопасности - в Печерском районе Киева, а мера пресечения избиралась Шевченковским райсудом.

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Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения митрополиту Павлу 02
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения митрополиту Павлу 03
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения митрополиту Павлу 04
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения митрополиту Павлу 05
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения митрополиту Павлу 06
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения митрополиту Павлу 07
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения митрополиту Павлу 08
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения митрополиту Павлу 09

Кроме того, адвокат Олег Поваляев заявил, что круглосуточный домашний арест нарушает право его подзащитного проводить богослужение. Защитник также сказал, что в определении Шевченковского райсуда неправильно указана фамилия его подзащитного, а это означает, что мера пресечения избрана другому лицу. В этой связи сторона защиты просит отменить постановление Шевченковского райсуда.

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Напомним, 1 апреля Служба безопасности Украины выдвинула подозрение экс-наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В его доме также проводились обыски.

Позже митрополита Павла вызвали в суд, где ему избирали меру пресечения. Экснаместнику стало плохо во время заседания, поэтому судья решил перенести слушания на понедельник, 3 апреля. Но это решение было пересмотрено, и суд состоялся вечером. Митрополит Павел был отправлен под домашний арест.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Почему-то вдруг резко затихла вся "борьба" власти с церковью московитов. Больше не нужно шоу, больше не нужно информационно перебивать факапы власти? А кто же тогда будет выполнять закон от 2018 года о российской церкви в Украине?
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Пока фсбшная секта не будет запрещена законодательно, все остальное будет не более чем имитацией бурной деятельности.
  • vuiko dobrui
    ви вірете у молитви цієї фсб сатани ???
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