Таинственная незнакомка в темных очках среди ночи оказалась уклонистом, - пограничники. ФОТО
23 77791
Мужчина оделся в платье, парик, платок и темные очки, но пограничников не убедил и получил повестку.
Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел в Одесской области.
"Пограничников "очаровала" женщина в солнцезащитных очках в темное время суток. Ею оказался мужчина, который перед Пасхой вернулся с заработков из-за границы и намеревался продолжить обогащаться в другой стране", - говорится в сообщении.
Пограничники отметили, что "чудо перевоплощения не сработало".
Уклонисту вручили повестку.