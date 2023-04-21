Задержан адвокат-предатель, собиравший для РФ данные о HIMARS и картах "минных полей" возле Киева, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, злоумышленником оказался местный действующий адвокат, ранее работавший в прокуратуре и в результате неуспешного прохождения аттестации был уволен из этой структуры в 2021 году.
Установлено, что впоследствии он был завербован российской спецслужбой для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. По указанию врага он пытался получить карты минных полей, созданных Силами обороны на подступах к Киеву и на территории Черниговщины, а также в прифронтовых районах востока Украины.
Кроме того, он разведывал возможные боевые позиции реактивных артиллерийских систем M142 HIMARS и места дислокации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами ВСУ.
Российский агент подыскивал информаторов, которым предлагал большое денежное "вознаграждение" за передачу секретных сведений.
Развединформация требовалась оккупантам для осуществления воздушного удара по подразделениям украинских войск, а также для создания собственной карты украинских укреплений.
Сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили российского агента, задокументировали преступные действия и задержали во время передачи ему имитационных координат базирования HIMARS.
В ходе расследования установлено, что фигурант также наладил схему нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В сделку он привлек нескольких сообщников, которые предлагали своим клиентам фиктивные документы для побега за пределы Украины.
Во время обыска у адвоката-предателя обнаружены компьютерная техника, мобильные телефоны и носители информации, подтверждающие факты подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.