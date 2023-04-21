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Последствия вражеских обстрелов Запорожской области. ФОТОрепортаж

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За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать территорию Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, россияне обстреляли около 20 населенных пунктов в Пологовском и Васильевском районах, в частности Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малиновку, Волшебное, Белогорье, Преображенку, Староукраинку, Малую Токмачку, Ольговское, Павловку, Степное, Плавни.

Войска государства-агрессора нанесли три удара по тактической авиации, применили четыре дрона, реактивные системы залпового огня и артиллерию против мирного населения.

"Вчера под вооруженным натиском оккупантов в очередной раз оказалась Малая Токмачка. Захватчики ударили по селу управляемыми авиабомбами, обстреляли из РСЗО и артиллерии. Повреждено жилье местных жителей. В результате атаки смертельно ранены два человека - 54-летний мужчина и 65-летняя женщина", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что враг не прекращает уничтожать другие населенные пункты Пологовщины. Жители Преображенки сообщили о доме, разбитом вражеской артиллерией. В Орехове кроме частных домов повреждено административное здание инфраструктурного объекта.

В Васильевском районе под огнем россиян оказались Полтавка, Каменское, Павловка, Степное, Плавни. Кроме того, вчера осколочные ранения получил еще один человек. 55-летняя жительница села Каменское раздавала хлеб местным жителям, когда начался очередной обстрел населенного пункта. Женщина госпитализирована в больницу.

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