Группа врачей в Хмельницкой области "заработала" 300 тыс. дол. на оформлении медсправок уклонистам, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили преступную схему, организованную председателем врачебной комиссии одного из медучреждений региона. Врачи и их сообщники изготавливали документы и медицинские справки для лиц, в том числе и для граждан, подлежащих мобилизации. По результатам обысков у фигурантов изъяли более 7 млн. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

В преступную группу вошли председатель комиссии, руководство больницы, разные врачи по специальности - анестезиолог, онколог, хирург, дерматолог, ортопед-терапевт, медсестра и шесть доверенных лиц. Согласно разработанному плану, фигуранты за определенное вознаграждение поставили на поток изготовление документов, в том числе и оформление фиктивных историй болезней для установления групп инвалидности, что позволяло уклониться от военной службы и уехать за границу.

"Суммы вознаграждения колебались от 2 000 до 10 000 долларов в зависимости от пакета документов. Фигуранты предлагали "услуги" по подготовке и выдаче медицинских документов, оформлению фиктивных историй заболеваний и содействию в получении групп инвалидности", - сообщили в полиции.





Шесть доверенных лиц медработников подыскивали "клиентов" и собирали их личные документы для дальнейшей передачи "в работу". Посредником между врачами и пособниками выступала медсестра. За 100 долларов в день она регистрировала полученные документы, отвечала за получение и передачу денег организатору незаконной схемы.

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В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранители задокументировали более 100 фактов получения неправомерной выгоды на сумму более 300 тысяч долларов.





20 апреля полицейские разоблачили председателя врачебной комиссии, медсестру и одного из доверенных лиц сразу после получения и распределения 4 600 долларов взятки за изготовление медицинских документов и оформление фиктивной истории болезни для установления 2-й группы инвалидности. Такой пакет документов в дальнейшем дал возможность беспрепятственно уехать за границу лицу призывного возраста. Все задержаны в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины.

По результатам обысков в служебных кабинетах, по месту проживания фигурантов и их авто изъяли деньги в национальной и иностранной валюте общей суммой более 7 млн грн.

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Решается вопрос о сообщении, задержанным и другим участникам преступной группы, о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) и ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.