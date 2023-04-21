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Группа врачей в Хмельницкой области "заработала" 300 тыс. дол. на оформлении медсправок уклонистам, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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В Хмельницкой области правоохранители разоблачили преступную схему, организованную председателем врачебной комиссии одного из медучреждений региона. Врачи и их сообщники изготавливали документы и медицинские справки для лиц, в том числе и для граждан, подлежащих мобилизации. По результатам обысков у фигурантов изъяли более 7 млн. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Группа врачей в Хмельницкой области заработала 300 тыс. дол. на оформлении медсправок уклонистам, - Нацполиция 01

В преступную группу вошли председатель комиссии, руководство больницы, разные врачи по специальности - анестезиолог, онколог, хирург, дерматолог, ортопед-терапевт, медсестра и шесть доверенных лиц. Согласно разработанному плану, фигуранты за определенное вознаграждение поставили на поток изготовление документов, в том числе и оформление фиктивных историй болезней для установления групп инвалидности, что позволяло уклониться от военной службы и уехать за границу.

"Суммы вознаграждения колебались от 2 000 до 10 000 долларов в зависимости от пакета документов. Фигуранты предлагали "услуги" по подготовке и выдаче медицинских документов, оформлению фиктивных историй заболеваний и содействию в получении групп инвалидности", - сообщили в полиции.

Группа врачей в Хмельницкой области заработала 300 тыс. дол. на оформлении медсправок уклонистам, - Нацполиция 02
Группа врачей в Хмельницкой области заработала 300 тыс. дол. на оформлении медсправок уклонистам, - Нацполиция 03

Шесть доверенных лиц медработников подыскивали "клиентов" и собирали их личные документы для дальнейшей передачи "в работу". Посредником между врачами и пособниками выступала медсестра. За 100 долларов в день она регистрировала полученные документы, отвечала за получение и передачу денег организатору незаконной схемы.

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В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранители задокументировали более 100 фактов получения неправомерной выгоды на сумму более 300 тысяч долларов.

Группа врачей в Хмельницкой области заработала 300 тыс. дол. на оформлении медсправок уклонистам, - Нацполиция 04
Группа врачей в Хмельницкой области заработала 300 тыс. дол. на оформлении медсправок уклонистам, - Нацполиция 05

20 апреля полицейские разоблачили председателя врачебной комиссии, медсестру и одного из доверенных лиц сразу после получения и распределения 4 600 долларов взятки за изготовление медицинских документов и оформление фиктивной истории болезни для установления 2-й группы инвалидности. Такой пакет документов в дальнейшем дал возможность беспрепятственно уехать за границу лицу призывного возраста. Все задержаны в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины.

По результатам обысков в служебных кабинетах, по месту проживания фигурантов и их авто изъяли деньги в национальной и иностранной валюте общей суммой более 7 млн грн.

Группа врачей в Хмельницкой области заработала 300 тыс. дол. на оформлении медсправок уклонистам, - Нацполиция 06

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Группа врачей в Хмельницкой области заработала 300 тыс. дол. на оформлении медсправок уклонистам, - Нацполиция 07

Решается вопрос о сообщении, задержанным и другим участникам преступной группы, о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) и ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

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Топ комментарии

  • Літій Неоненко
    В нас до речі мільйони людей поробили собі групи інвалідності.В тому числі і військові,які жили за рахунок держави,а тепер реально на війну кидають цивільних з хворобами.
  • Олег Гнатенко
    В нас, в колишньому вже районі, практично неможливо оформити інвалідність "безплатно", незважаючи на хворобу. Наскільки мені відомо останнього "жадібного" півроку ганяли по лікарнях, стаціонарах та здачі аналізів (платному до речі, бо безкоштовно пишуть результати "з потолка" - в них "немає" реактивів). В результаті сказали - цитата "принеси хоч ящик паперу А4". Як потім сказав мені цей чоловік, враховуючи витрати на пальне, аналізи та втрачений час, вигідніше було б купити інвалідність. Зате в поліцейських інвалідність на наступний день після виходу на пенсію, в чиновників в половини є... А з початком війни, так у МСЕК просто джек-пот зірвали.
  • Beta Human
    Нарешті медсестри почали заробляти по 2.500 $ в місяць )))
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