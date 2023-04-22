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Двое военнообязанных мужчин выдавали себя за подростков, чтобы пересечь границу, - ГПСУ. ФОТО

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Двое военнообязанных мужчин выдавали себя за подростков, чтобы пересечь границу, - ГПСУ. ФОТО
Двое молодых людей в возрасте 20 и 21 лет пытались пересечь границу с Венгрией по чужим свидетельствам о рождении, выдавая себя за детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Мужчины прибыли в пункт пропуска "Лужанка" в сопровождении 52-летнего жителя села Королево в Береговском районе. Махинатор имел с собой поручения от родителей, выданные на учредительные данные детей 13 и 15 лет, фамилии которых были указаны в свидетельствах о рождении.

Горе-аферистов инспектор пограничного контроля разоблачил сразу, отмечают в ГПСУ.

Двое военнообязанных мужчин выдавали себя за подростков, чтобы пересечь границу, - ГПСУ 01

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Двое военнообязанных мужчин выдавали себя за подростков, чтобы пересечь границу, - ГПСУ 02

Теперь молодых людей, которые притворялись детьми, ждет админответственность, а лицам, способствовавшим им в незаконном пересечении границы, грозит уголовная ответственность за организацию незаконного перемещения лиц через границу.

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Топ комментарии

  • Ігорь Пономарьов
    А коли перестануть блюрити морди?
    Я розумію, коли наших поранених чи загиблих.
    Але ж **** - всіх шпигунів, кацапів, попів - непотрібно.
  • Urs
    пузатый подросток с кулачищами как у механизатора - это который себя выдавал за тринадатилетнего?
  • Антон Вельбовец
    Поражает степень безпалевности))) 20 летний широкоплечий, пузатый чел прикидывающийся 13-летним подростком... Я блин не могу 😂🤣 Это ж надо такими шлемазлами быть!
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