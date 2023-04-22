Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Также читайте: Путин понимает, что дела для России идут так себе, - Белый дом
А вдруг "внештатное восхождение"?
Читайте: "Гибридный трибунал": в ЕС склоняются к суду над Путиным в "смешанной" юрисдикции
Возраст сказывается...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин хочет, чтобы государственная детская организация РФ называлась "Пионеры"
Немедленно!
Ничего, Воронеж в другой раз
Есть и такая версия вспышки над Киевом
Также смотрите: "Британия уйдет на морское дно от волны, созданной новейшим российским оружием!" - Совет безопасности России
Через час после происшествия
...разлетались здесь
Мирный план Путина
Наверное, не будет...
Халявщики
Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко встретился с террористом Пушилиным: "Чем Беларусь может помочь Донецку?"
Приключение на фронте
Смотрите: Путин посетил не военные позиции на Запорожье и Луганщине, а базу отдыха на Арабатской стрелке в 150 км от фронта, - BBC
Также читайте: На оккупированную Херсонщину ездил двойник Путина, - Данилов
Какой царь, такая и икона
Больше фотошопов смотрите здесь