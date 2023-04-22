Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Также читайте: Путин понимает, что дела для России идут так себе, - Белый дом

А вдруг "внештатное восхождение"?

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Возраст сказывается...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин хочет, чтобы государственная детская организация РФ называлась "Пионеры"

Немедленно!

Ничего, Воронеж в другой раз

Есть и такая версия вспышки над Киевом

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Через час после происшествия

...разлетались здесь

Мирный план Путина

Наверное, не будет...

Халявщики

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко встретился с террористом Пушилиным: "Чем Беларусь может помочь Донецку?"

Приключение на фронте

Смотрите: Путин посетил не военные позиции на Запорожье и Луганщине, а базу отдыха на Арабатской стрелке в 150 км от фронта, - BBC

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Какой царь, такая и икона

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