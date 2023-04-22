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Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

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Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

А вдруг "внештатное восхождение"?

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Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Возраст сказывается...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин хочет, чтобы государственная детская организация РФ называлась "Пионеры"

Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Немедленно!

Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Ничего, Воронеж в другой раз

Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Есть и такая версия вспышки над Киевом

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Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Через час после происшествия

Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

...разлетались здесь

Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Мирный план Путина

Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Наверное, не будет...

Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Халявщики

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко встретился с террористом Пушилиным: "Чем Беларусь может помочь Донецку?"

Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Приключение на фронте

Смотрите: Путин посетил не военные позиции на Запорожье и Луганщине, а базу отдыха на Арабатской стрелке в 150 км от фронта, - BBC

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Мирный план Путина, бомба для Белгорода, халявщики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Какой царь, такая и икона

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