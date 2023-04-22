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Задержаны двое мужчин, которые на лодке пытались попасть в Венгрию, - Госпогранслужба. ФОТО

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Во время патрулирования украинско-венгерского участка границы пограничный наряд отдела "Вилок" заметил как двое мужчин на резиновой лодке гребли веслами в сторону Венгрии.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие быстро догнали нарушителей и вернули их на украинский берег. Один из задержанных рассказал, что прибыл из Волыни, другой из Тячевского района Закарпатья", - говорится в сообщении.

За попытку незаконного пересечения границы мужчины привлечены к административной ответственности.

Также оперативные сотрудники Госпогранслужбы устанавливают круг лиц, причастных к сделке.

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Задержаны двое мужчин, которые на лодке пытались попасть в Венгрию, - Госпогранслужба 01
Задержаны двое мужчин, которые на лодке пытались попасть в Венгрию, - Госпогранслужба 02

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Михаил Дужик 7acbc3a9 і Олег Гнатенко, хлопці, не сварітеся. У нас є ******* резерви у вигляді: поліцаїв, сбвушників, плокулолів, суддів, і іншої усілякої силової сволоти яка вишла на пенсію в 45 років і яку ми з вами, платники податків, усі роки незалежності цих підорів кормили. Тому хай всі ці мужні хлопи, беру рукі в ногі і ******** захищать країну, а не прості роботяги які ледь тянуть цю нещасну Україну з її убитою економікою!!!
  • Підлога Маккартні
    У нас купа силенна силовиків шоби що? Щоб зачістіть гражданскіх в случає чаго когда рускій гаспадін прійдет? Нахіра ментов в місті більше чим цивільних? Що би що? Хай ідуть під Бахмут курва, їх для цього вчили і їм за це заплочено, но рибакам із тцк і сп проще нагнуть якогось хлопа з заводу, бо силовик ще ******** відвішає якщо на нього криво глянеш?
  • Олег Гнатенко
    Примусово заставляти виконувати обов'язок, це вже покарання. І особисто я не хочу таких "захисників", вони такого "навоюють"....
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