Задержаны двое мужчин, которые на лодке пытались попасть в Венгрию, - Госпогранслужба. ФОТО

Во время патрулирования украинско-венгерского участка границы пограничный наряд отдела "Вилок" заметил как двое мужчин на резиновой лодке гребли веслами в сторону Венгрии.