Идентифицированы еще 12 предателей с оккупационного "МВД РФ" в Херсонской области, которые фабриковали дела против украинцев, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины установила личности еще двенадцати предателей, вступивших в созданное агрессором "главное управление МВД РФ Херсонской области".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в рядах российского карательного органа они выполняли задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению сопротивления на временно захваченной части региона.

Среди идентифицированных предателей 30-летняя жительница областного центра, которая добровольно согласилась стать "следователем" в одном из "райотделов" псевдоучреждения. Находясь на "должности", она участвовала в незаконных задержаниях и заключении местных жителей, сопротивлявшихся оккупантам. Для этого занималась "серийным" фабрикованием дел против жителей захваченных районов области.

Также она причастна к ограблению личного имущества людей во время проведения "обысков" в их домах.

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Кроме того, сотрудники СБУ разоблачили трех бывших правоохранителей, которые поддержали российскую вооруженную агрессию и вступили в ряды оккупантов.

Их назначили в созданном захватчиками "экспертно-криминалистическом центре", который ответственен за подделку экспертиз по "уголовным делам" против украинских патриотов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили им и другим фигурантам о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В настоящее время злоумышленники скрываются от правосудия в захваченных районах на юге Украины. Впрочем, сотрудники СБУ знают о местах нахождения вражеских приспешников и проводят комплексные мероприятия по привлечению их к ответственности за преступления против Украины.

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