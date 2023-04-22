Двое мужчин в Тернопольской области забрали себе гуманитарку на 368 тыс. грн., - полиция. ФОТОрепортаж
Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Там рассказали, что у мужчин были доверительные отношения с украинкой, которая проживает в Польше и занимается там сбором гуманитарной помощи.
"Фигуранты заверили ее, что полученную помощь передадут в ОТГ для нужд населения. Получив продукты, средства гигиены, одежду, обувь и лекарственные средства, доставили их не в ОТГ, а в собственные гаражи. В результате чего завладели имуществом на 368 тысяч гривен", – говорится в сообщении.
Кроме того, часть полученных из Польши лекарств содержат наркотические вещества, оборот, которых в Украине ограничено. Эти таблетки мужчины отобрали и тщательно спрятали.
Фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве и хранении наркотических средств. Сейчас решается, отправят ли их в СИЗО.