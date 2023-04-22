Двое мужчин в Тернопольской области забрали себе гуманитарку на 368 тыс. грн., - полиция. ФОТОрепортаж

Мужчины должны были доставить одежду, лекарства и продукты из Польши в объединенную территориальную громаду, но доставили это все в собственные гаражи.

Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что у мужчин были доверительные отношения с украинкой, которая проживает в Польше и занимается там сбором гуманитарной помощи.

"Фигуранты заверили ее, что полученную помощь передадут в ОТГ для нужд населения. Получив продукты, средства гигиены, одежду, обувь и лекарственные средства, доставили их не в ОТГ, а в собственные гаражи. В результате чего завладели имуществом на 368 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

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Кроме того, часть полученных из Польши лекарств содержат наркотические вещества, оборот, которых в Украине ограничено. Эти таблетки мужчины отобрали и тщательно спрятали.

Фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве и хранении наркотических средств. Сейчас решается, отправят ли их в СИЗО.

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