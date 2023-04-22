В России началась пиар-кампания по героизации сына Пескова. Пропагандисты проиллюстрировали якобы его присягу фотографией присяги сына Порошенко, - Казанский. ФОТО
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В России решили заявить, что сын пресс-секретаря Путина Пескова – Николай Песков - якобы воевал против Украины. Историю решили проиллюстрировать фотографией якобы присяги Пескова. Однако на фото оказалась присяга сына Порошенко и сам Порошенко.
Об этом рассказал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"В России началась пиар-кампания по героизации сына Пескова - Николая Пескова. Сначала Пригожин рассказал, что сын Пескова воевал у него в ЧВК "Вагнер" (что является неправдой). А затем эту информацию решил подтвердить алкополитолог Сергей Марков.
Марков выложил фото сына Пескова, дающего присягу. Правда, если посмотреть ближе, сын Пескова оказался сыном Порошенко, который дает присягу ВСУ. При этом рядом с ним на фото оказался даже сам Порошенко.
Фото вызвало фурор. Когда Марков протрезвел, то удалил его и пообещал во всем разобраться", – рассказал Казанский.