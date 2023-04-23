Враг ударил ракетами по Харькову, в Котлярах разрушены частные дома, - ОВА. ФОТО

Этой ночью враг нанес ракетные удары по Харькову и Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Харькове одна из ракет попала в землю. Еще одна ракета, вероятно, разорвалась в воздухе над территорией овощной фабрики. Повреждены теплицы, рабочие цеха.

"В результате ракетного удара по с. Котляры Харьковского района разрушены 2 частных дома, повреждены 10 домов, 1 гараж и 4 автомобиля. Произошли пожары. Обошлось без пострадавших. За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов. В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Тимофеевка, Новомлынск, Западное и другие населенные пункты", - говорится в сообщении.

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К счастью – без пострадавших и масштабных разрушений.

Синегубов также напоминает, что идет гуманитарное разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 14 га территории и обезвредили 132 взрывоопасных предмета.

"На линии столкновения защитники Харьковщины надежно удерживают свои позиции и дают отпор всем попыткам окупантов улучшить свое тактическое положение", - резюмирует глава региона.