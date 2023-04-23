Россияне в очередной раз обстреляли Славянск. ФОТОрепортаж
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Минувшей ночью россияне нанесли очередной удар по Славянску.
Об этом сообщил начальник Славянской МВА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.
"На этот раз ракета "С-300" попала в микрорайон Лесной вблизи карьера. Пострадали несколько частных домов. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.
Также глава Славянского общества напомнил о необходимости мер безопасности.
"В пасхальные дни воздержитесь от посещения кладбищ и мест массового скопления людей", – призвал он.