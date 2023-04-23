Рашисты нанесли 2 авиаудара по Угледару, разрушена 9-этажка. Под огнем Марьинка и окрестности Курахово, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты продолжают наносить удары по территории Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Волновахском направлении россияне нанесли 2 авиаудара по Угледару - разрушена 9-этажка. В общине также поврежден частный дом в Богоявленке.

"На Донецком направлении 1 человек ранен в Очеретино. Под огнем Марьинка и окрестности Курахово, одиночные обстрелы зафиксированы в Авдеевке. На Горловском направлении известно о 20 поврежденных частных домах в Бахмуте и 15 - в Торецкой громаде. Под обстрелами - окрестности Соледарской и Часовоярской громад", - говорится в сообщении.









По словам Кириленко, всего за сутки стало известно о 4 раненых жителях Донбасса.

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