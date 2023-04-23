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Последствия вражеских обстрелов Харьковщины. ФОТОрепортаж

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22 апреля россияне обстреляли Харьковскую область. По предварительным данным, обстрел был произведен ракетами типа С-300 из территории Белгородской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"По данным следствия, 22 апреля около 22:10 российские военные нанесли ракетный удар по Основянскому району г. Харькова. В результате обстрела повреждены теплицы и цеха фабрики.

Одна из вражеских ракет попала по частному сектору в с. Котляры Харьковского района. Поврежден ряд жилых домов и автомобили гражданских", - говорится в сообщении.

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Последствия вражеских обстрелов Харьковщины 02
Последствия вражеских обстрелов Харьковщины 03
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Последствия вражеских обстрелов Харьковщины 05
Последствия вражеских обстрелов Харьковщины 06
Последствия вражеских обстрелов Харьковщины 07
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Последствия вражеских обстрелов Харьковщины 09
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