Последствия обстрелов Донетчины: задокументировано более полусотни разрушений. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки под обстрелами находились 6 населенных пунктов: города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Константиновка, пгт Нью-Йорк и село Карловка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Донецкой области.

Враг сбросил две авиабомбы на Угледар, разрушен многоквартирный дом и автомобиль. Информация о пострадавших пока не поступала.

Четыре ракеты С-300 россияне отправили на Константиновку. Повреждены, по меньшей мере, 7 частных домов, объекты социальной инфраструктуры, 7 автомобилей. По предварительным данным, гражданское население не пострадало.

Оккупационные войска продолжают стирать с лица земли Бахмут. Рашисты повредили 20 частных домов, ранили гражданское лицо. Еще 15 частных домов разрушены в Нью-Йорке.

Кроме того, сегодня после полуночи армия РФ попала ракетой по Славянску, повреждены 2 частных помещения. По предварительной информации, пострадавших нет.

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