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Одиннадцать уклонистов задержаны на Закарпатье. ФОТОрепортаж

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Одиннадцать мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно пересечь госграницу, задержали на протяжении суток пограничники Мукачевского отряда на Закарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, двух человек вместе с переправщиком остановили пограничники отделения "Большая Бойгань", во время реализации поступившей от оперативников отряда информации. Двое мужчин из Одесщины намеревались с помощью закарпатца незаконно попасть в Венгрию. К приграничью их привез 48-летний житель села Дийда, который пообещал организовать одесситам беспрепятственное пересечение границы. Всех троих мужчин задержали.

Еще одного украинца, пытавшегося незаконно попасть в Венгрию, задержали пограничники отдела "Лужанка". Задержанным оказался житель Закарпатья.

Одного киевлянина и троих жителей Сумщины остановили недалеко от украинско-румынской границы пограничные наряды отделения "Велятино".

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Двух мужчин остановили в приграничье военнослужащие отдела "Тячев". Чтобы незаконно пересечь границу с Румынией, один из задержанных прибыл из Днепропетровщины, другой из Харьковщины.

Еще один нарушитель прибыл в Закарпатье из Ивано-Франковской области. Мужчина также планировал попасть в Румынию. Его задержал пограничный наряд отдела "Дилове".

В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", составили протоколы, дела направили в суд.

Об обнаружении в действиях одного из задержанных признаков преступления, предусмотренного ст.332 УКУ, пограничники направили сообщение в Нацполицию.

Смотрите также: Задержаны двое мужчин, которые на лодке пытались попасть в Венгрию, - Госпогранслужба. ФОТО

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Це ті паприкольщики шо вже наржалісь і вирішили здриснути за бугор.
  • Герхард
    А вони будуть балотуватися у президенти, як ухилянт ЗЄ?

    Це відлов кандидатів у президенти?
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    давай, давай... там на тебе чекають
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