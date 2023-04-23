Одиннадцать уклонистов задержаны на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Одиннадцать мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно пересечь госграницу, задержали на протяжении суток пограничники Мукачевского отряда на Закарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, двух человек вместе с переправщиком остановили пограничники отделения "Большая Бойгань", во время реализации поступившей от оперативников отряда информации. Двое мужчин из Одесщины намеревались с помощью закарпатца незаконно попасть в Венгрию. К приграничью их привез 48-летний житель села Дийда, который пообещал организовать одесситам беспрепятственное пересечение границы. Всех троих мужчин задержали.

Еще одного украинца, пытавшегося незаконно попасть в Венгрию, задержали пограничники отдела "Лужанка". Задержанным оказался житель Закарпатья.

Одного киевлянина и троих жителей Сумщины остановили недалеко от украинско-румынской границы пограничные наряды отделения "Велятино".













Двух мужчин остановили в приграничье военнослужащие отдела "Тячев". Чтобы незаконно пересечь границу с Румынией, один из задержанных прибыл из Днепропетровщины, другой из Харьковщины.

Еще один нарушитель прибыл в Закарпатье из Ивано-Франковской области. Мужчина также планировал попасть в Румынию. Его задержал пограничный наряд отдела "Дилове".

В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", составили протоколы, дела направили в суд.

Об обнаружении в действиях одного из задержанных признаков преступления, предусмотренного ст.332 УКУ, пограничники направили сообщение в Нацполицию.

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