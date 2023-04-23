Стефанчук прибыл в Прагу, где состоится Конференция спикеров парламентов ЕС. ФОТО
Об этом говорится в его сообщении на фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Прага. В ближайшие дни — с рабочим визитом в Чешской Республике. Впереди — участие в Конференции спикеров парламентов ЕС. Буду иметь ряд двусторонних встреч с руководителями парламентов, в фокусе внимания которых — Украина, противодействие российской агрессии, наш путь к полноправному членству в ЕС и наше евроатлантическое будущее!" - говорится в сообщении.
Стефанчук уже встретился с главой Сената Парламента Чешской Республики Милошем Выстрчилом. Председатель ВРУ поблагодарил Чешскую Республику за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Он напомнил, что указом президента Украины председатель Сената Чехии награжден орденом князя Ярослава Мудрого ІІ степени. "Для меня большая честь вручить эту награду уважаемому коллеге и настоящему другу Украины", - подчеркнул он.