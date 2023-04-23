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Стефанчук прибыл в Прагу, где состоится Конференция спикеров парламентов ЕС. ФОТО

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Стефанчук прибыл в Прагу, где состоится Конференция спикеров парламентов ЕС. ФОТО
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук прибыл в Прагу, чтобы принять участие в Конференции спикеров парламентов Европейского Союза.

Об этом говорится в его сообщении на фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прага. В ближайшие дни — с рабочим визитом в Чешской Республике. Впереди — участие в Конференции спикеров парламентов ЕС. Буду иметь ряд двусторонних встреч с руководителями парламентов, в фокусе внимания которых — Украина, противодействие российской агрессии, наш путь к полноправному членству в ЕС и наше евроатлантическое будущее!" - говорится в сообщении.

Стефанчук уже встретился с главой Сената Парламента Чешской Республики Милошем Выстрчилом. Председатель ВРУ поблагодарил Чешскую Республику за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он напомнил, что указом президента Украины председатель Сената Чехии награжден орденом князя Ярослава Мудрого ІІ степени. "Для меня большая честь вручить эту награду уважаемому коллеге и настоящему другу Украины", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Я извиняюсь, но вот эта Зеленая и "нищая" свинья снимающая угол у своей тещи за мой счет, что то в этом понимает? Лично я сомневаюсь в этом, ведь если чел в таком возрасте не смог заработать семье на свое жилье, а ютиться у тещи, то, как он с таким айкю может работать в очистке не говоря уже о ВР?
  • Чайка Київ
    Печера Дракона:
    Дивіться. Це Ромця Скрипін. Він довго розповідав нам про поганого Порошенка, про те як треба любити Батьківщину, якою Україна мусить бути. Але коли Україну знадобилося реально захищати, Ромця Скрипін спершу почав плакатися, що його неправильно призивають. А потім несподівано він сплив у Чехії, до якої якось примудрився виїхати в той час, коли чоловікові виїхати з України нереально.
    Очевидно, чувак "реалізував своє право на ох...е життя", як висловився один його співбесідник. Бо його ж на фронті може снайпер підстрелити, як...
    Тобто розумієте. В той час коли я освоював безпілотник і навчав пілотів ще на АрміїСОС в часи АТО, це мурло патякало про "корупцію Порошенка". Це мурло Скрипін привів до влади Зеленського і його братію.
    І от тепер, коли воюють відомий письменник Сергій Пантюк і відомий актор Дмитро Лінартович, Скрипін відвалив за бугор.
    Буде тепер звідти навчати нас як Батьківщину любити - навіть не сумнівайтеся.
    Не те гірко, що такі боягузи Скрипіни ротами смердять. Те гірко, що їх слухають. І гроші їм жертвують. Хоча мали б посилати. За кораблем.
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    А почему не в пижаме с пингвинчиками? Что за быдлячество...
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