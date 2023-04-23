Любителям громкого автомобильного дрифта в Киеве раздали повестки, - Патрульная полиция. ФОТОрепортаж

В Киеве полицейские пригласили на мероприятие любителей громкого автомобильного дрифта представителей военкомата, чтобы те раздали повестки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он отметил: "Мне кажется, что общество давно уже сказало свое слово о приемлемом поведении во время войны.

И я сейчас не говорю о том, что совсем нельзя кофе выпить или пообедать/ужинать в каком-нибудь заведении. В целом мы и воюем, чтобы люди могли нормально жить.

Но всему есть пределы. Загонять заряженные тачки в центр города, реветь там моторами, дрефтовать улицами — это уже называется фарс во время войны. А у этих заряженных моторов крутятся молодчики, которые по возрасту и состоянию здоровья могли бы, например, держать автомат.

И мы уже предупреждали не один раз. И привлекали к ответственности. Но... На этот раз мы пригласили на мероприятие военкомов. Они, в свою очередь, "приглашали" форсажников.

Но чтобы пацаны "не расстраивались", есть достойный лайфхак: автомат тоже можно прокачать и протюнинговать".

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