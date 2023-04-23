Львовские таможенники оформили как пустой микроавтобус, набитый техникой, в том числе Apple на $1,5 млн. ФОТОрепортаж

22 апреля 2023 г. украинские таможенники оформили как пустой микроавтобус, упакованный техникой, в том числе Apple. Стоимость техники ориентировочно оценивается в $1,5 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

22.04.2023 г. через пункт пропуска "Угринов-Долгобычев" на Львовской таможне проехал как пустой автомобиль Iveco Daily КА8948КЕ. Во время таможенного оформления инспектора совместно с Управлением по борьбе с контрабандой произвели осмотр пустого автомобиля, где подложили левые фотографии, что он пустой.

За шлагбаумом правоохранителями был сделан передосмотр автомобиля, где обнаружили 5 паллет техники Apple и 4 паллета китайской техники. По предварительной информации, стоимость груза около 1,5 млн долларов.









