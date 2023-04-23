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Львовские таможенники оформили как пустой микроавтобус, набитый техникой, в том числе Apple на $1,5 млн. ФОТОрепортаж

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22 апреля 2023 г. украинские таможенники оформили как пустой микроавтобус, упакованный техникой, в том числе Apple. Стоимость техники ориентировочно оценивается в $1,5 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

22.04.2023 г. через пункт пропуска "Угринов-Долгобычев" на Львовской таможне проехал как пустой автомобиль Iveco Daily КА8948КЕ. Во время таможенного оформления инспектора совместно с Управлением по борьбе с контрабандой произвели осмотр пустого автомобиля, где подложили левые фотографии, что он пустой.

За шлагбаумом правоохранителями был сделан передосмотр автомобиля, где обнаружили 5 паллет техники Apple и 4 паллета китайской техники. По предварительной информации, стоимость груза около 1,5 млн долларов.

Львовские таможенники оформили как пустой микроавтобус, набитый техникой, в том числе Apple на $1,5 млн 01
Львовские таможенники оформили как пустой микроавтобус, набитый техникой, в том числе Apple на $1,5 млн 02
Львовские таможенники оформили как пустой микроавтобус, набитый техникой, в том числе Apple на $1,5 млн 03
Львовские таможенники оформили как пустой микроавтобус, набитый техникой, в том числе Apple на $1,5 млн 04
Львовские таможенники оформили как пустой микроавтобус, набитый техникой, в том числе Apple на $1,5 млн 05

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Топ комментарии

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    В Києві повістки дрифтерам вручали, потрібно і на українські митниці завітати воєнкомам.
  • alex orly
    Та ні, ціх митників по закону воєнного стану на 15 років з конфіскацією!!! Уяви, такого гівнюка на фронті, продасть всіх і все!!!!
  • 5 копійок
    Це вже новиє літса, чи ще старі?
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