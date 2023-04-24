Из Донецкой области эвакуированы еще 58 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На прифронтовых территориях Донецкой области продолжается эвакуация мирных жителей. Утром в воскресенье, 23 апреля, в Бердичев Житомирской области прибыл еще один поезд с 58 эвакуированными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении отмечается: "Продолжается эвакуация с прифронтовых территорий Донетчины.

Сегодня утром в Бердичев Житомирской области прибыл еще один поезд с 58 жителями из Донецкой области.

Спасатели совместно с медиками и волонтерами встретили людей, провели в зал ожидания, где смогли немного отдохнуть, пообщаться с психологами и получить другую помощь.

Среди эвакуированных - женщины, дети, старики. Некоторые приехали с домашними любимцами.

У каждого своя история, многие потерявшие жилье, работу, долгое время находились без света, воды и еды".







