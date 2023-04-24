В Подмосковье упал беспилотник с 17 килограммами взрывчатки. ФОТОрепортаж

Днем 23 апреля местная жительница в лесном массиве недалеко от Ногинска обнаружила беспилотник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Как отмечается, обнаружившая беспилотник женщина сообщила полицию, что в 300 метрах от своего дома нашла большой летательный аппарат.

"Упавшим дроном оказался UJ-22 Airborn украинского производства, длиной 3,5 метра. Скорее всего, у него закончилось горючее в баке. Внутри дрона обнаружено около 30 брикетов массой по 570 г со взрывчатым веществом внутри", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что упавший неподалеку от Ногинска трехметровый беспилотник, вероятно, был снаряжен зарядами C-4.

Как отмечается, взрывотехникам пришлось работать на месте падения дрона около 5 часов. Откуда был запущен беспилотник - пока неизвестно.

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