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В Подмосковье упал беспилотник с 17 килограммами взрывчатки. ФОТОрепортаж

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Днем 23 апреля местная жительница в лесном массиве недалеко от Ногинска обнаружила беспилотник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Как отмечается, обнаружившая беспилотник женщина сообщила полицию, что в 300 метрах от своего дома нашла большой летательный аппарат.

"Упавшим дроном оказался UJ-22 Airborn украинского производства, длиной 3,5 метра. Скорее всего, у него закончилось горючее в баке. Внутри дрона обнаружено около 30 брикетов массой по 570 г со взрывчатым веществом внутри", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что упавший неподалеку от Ногинска трехметровый беспилотник, вероятно, был снаряжен зарядами C-4.

Как отмечается, взрывотехникам пришлось работать на месте падения дрона около 5 часов. Откуда был запущен беспилотник - пока неизвестно.

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В Подмосковье упал беспилотник с 17 килограммами взрывчатки 01
В Подмосковье упал беспилотник с 17 килограммами взрывчатки 02
В Подмосковье упал беспилотник с 17 килограммами взрывчатки 03
В Подмосковье упал беспилотник с 17 килограммами взрывчатки 04
В Подмосковье упал беспилотник с 17 килограммами взрывчатки 05

Топ комментарии

  • Роман Шишацький
    От блин. Не дотянул. Инженерам на заметку - бак надо по больше.
  • arye z.
    Ногінськ-Кремль всього 50 км.
    Трохи недотягнув до Червоної площі.
    Але Маттіас Руст у 87-му приземлився зі словом "Мир", а цей би приземлився зі словом "Бум!!!".
  • Виктор Ле 97720435
    Чекаємо 9 травня на Червоній площі....
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