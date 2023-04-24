Разыгрывается уникальный артбук "Із полум’я зродились" с автографами Героев войны. Деньги пойдут в военный госпиталь на медицинские кровати для раненых. ФОТОрепортаж
Об этом на своей странице в ФБ пишет основатель благотворительного фонда "КРУГ" Владимир Нечипорук, информирует Цензор.НЕТ.
Предпроект приемно-ургентного отделения
"Розыгрыш продолжается. Приз - экземпляр артбука "Із полум’я зродились" с автографами героев проекта. Джекпот - 6 кроватей медицинских с туалетом и функцией бокового переворота для тяжелораненых. Стоимость одной кровати - 37 000 гривен. 6 таких коек стоят 222 000 гривен. За них и боремся совместно", - пишет Нечипорук.
"Напоминаю условия.
Артбук "Из пламени родились" - за 250 грн. Его можно выиграть в нашем розыгрыше. Условия очень простые. Поставить понравившуюся страницу нашего проекта.
From the Flames we born
Перечислить 250 грн на БФ КРУГ:
IBAN: UA843052990000026001046707165
ЕГРПОУ: 38813073
Получатель: БФ КРУГ
ИЛИ:
https://secure.wayforpay.com/payment/s26043fd71ff9
1 мая рандомным способом мы выберем счастливчика", - резюмирует Нечипорук.
Артбук "Из пламени родились" планировался как благодарность нашим военным, а реализовался как артпроект, где приглашенными звездами являются наши воины. Привлеченные в рамках проекта средства как благотворительные взносы будут переданы в поддержку НВМКЦ "Главный военный клинический госпиталь".
Инициатор и соавтор проекта - Ирина Солошенко.