Враг бил ракетами по Краматорску, не утихают обстрелы Марьинки и Красногоровки, - ОВА. ФОТОрепортаж

Рашисты продолжают обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в полночь россияне выпустили две ракеты по Краматорску – повреждены школа и близлежащие частные дома.

На Волновахском направлении 2 человека ранены в Новоукраинке, в селе повреждены 2 частных дома и админздание. На Донецком направлении не утихали обстрелы Марьинки и Красногоровки. Шесть раз россияне обстреляли Кураховскую громаду, повредили 6 домов: 3 в Остром, 2 в Веселом Гаю и 1 в Ганновке. Еще 2 дома повреждены в Галицыновке Новогродовской ТГ", - говорится в сообщении.















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На Горловском направлении известно о повреждении 2 частных домов и 1 многоэтажки в Бахмуте. 2 дома повреждены в Торецкой громаде, еще 1 в Предтечином Константиновской громады. Зафиксированы обстрелы окрестностей Часовоярской и Соледарской громад.

На Лисичанском направлении 10 снарядов попали на территорию Торского и Заречного Лиманской громады.