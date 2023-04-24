Задержан агент ФСБ, который пытался устроиться в орган местного самоуправления в Черкасской области, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ во время спецоперации в Черкасской области. По указанию врага злоумышленница собирала информацию о местах базирования и перемещения сил обороны на территории региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, для этого она выезжала на местность и изучала обстановку вокруг украинских воинских частей.

Полученные сведения передавала агрессору через закрытый чат в мессенджере при помощи координат и детального описания объектов.

"Кроме этого, фигурантка распространяла в запрещенной соцсети "Вконтакте" фейки о войне в Украине и оправдывала действия оккупантов. Впоследствии российский агет получила еще одну враждебную задачу - устроиться в местный орган самоуправления для осуществления разведывательно-подрывной деятельности "внутри" учреждения". В случае получения должности она должна собирать данные о техническом состоянии и функционировании объектов критической инфраструктуры региона. Впрочем, реализовать враждебный план ей так и не удалось. Сотрудники СБУ своевременно уличили злоумышленницу, поэтапно задокументировали преступные действия и задержали", - говорится в сообщении.









По данным следствия, предательницей оказалась местная жительница, которую российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в начале этого года.

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В случае успешного выполнения задач оккупанты обещали своей приспешнице денежное вознаграждение.

Во время обыска по месту жительства фигурантки обнаружен мобильный телефон, который она использовала для переписки с представителем ФСБ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

– ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время злоумышленницы избрана мера пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками СБУ в Черкасской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.