Последствия массированных обстрелов Херсонщины: повреждены десятки домов, кладбище, учебное заведение, есть жертвы. ФОТОрепортаж

Рашисты массированно обстреляли Херсонщину: повреждены десятки домов, кладбище, учебное заведение, есть погибшие и раненые

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, российские войска непрерывно атаковали Херсонский и Бериславский районы из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, авиации и БПЛА. В результате авиационной атаки на с.Кизомис повреждены десятки жилых домов и служебный автомобиль полиции, ранены двое местных жительниц, у них травмы головы и переломы. Во время артиллерийского обстрела города Берислав ранена 80-летняя женщина и поврежден служебный автомобиль полицейских. Из-за удара российских войск по с. Гавриловка повреждено кладбище.

"Под огнем оккупантов находилась Белозерская громада, там повреждено учебное заведение, дома мирных жителей, в с.Огромное в результате артиллерийского обстрела погиб 72-летний мужчина. По мирным жилым кварталам Херсона враг бил из разного вида вооружения, пытаясь нанести как можно больший ущерб объектам жизнеобеспечения областного центра. Больше всего пострадали прибрежные районы и пригороды, там повреждены жилые дома, магазины и гражданская инфраструктура. В ходе минометного обстрела центрального района погиб 81-летний мужчина", - говорится в сообщении.











За прошедшие двое суток полиция открыла 23 уголовных производства по фактам военных преступлений российских оккупантов в Херсонской области.

Поступило сообщение, что в октябре прошлого года в период оккупации Бериславского района российские военные похитили 61-летнего жителя одного из сел Великоалександровской громады. Сейчас о судьбе мужчины ничего не известно.

Возле с.Давыдов Брод 30-летний местный житель шел вдоль берега реки Ингулец и наступил на неизвестное взрывное устройство, которое сдетонировало. В результате взрыва мужчина погиб на месте.

На следующий день в том же населенном пункте на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался 74-летний мужчина, который шел рыбачить на реку. Раненого эвакуировали с опасного места и доставили в реанимационное отделение больницы, где у него диагностировали травматическую ампутацию стопы, осколочные ранения лица и глаз. Муж потерял много крови, его состояние тяжелое.